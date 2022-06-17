Матвиенко: Россия поддержит любое решение жителей Донбасса по вопросу о статусе ДНР и ЛНР

Жители Донецкой и Луганской народных республик будут самостоятельно решать вопрос о статусе этих территорий, а Россия поддержит любое их решение. Об этом рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью ТАСС на полях ПМЭФ.

«Что касается референдумов: не надо форсировать, не надо кого-то к чему-то понуждать. Это должно быть свободное волеизъявление жителей Донецка и Луганска, других регионов, если такое будет происходить. Жители сами должны определить свою судьбу, только жители», — подчеркнула Матвиенко.

Она отметила, что решение о статусе территорий необходимо принимать на основе существующих на этот счёт правил.

«Если такое желание, стремление жители этих территорий выскажут, то Россия поддержит любое их решение. Это должна быть воля народа этих территорий», — заключила она.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее в интервью Al Jazeera заявил, что РФ намерена внимательно анализировать волю жителей Донбасса по вопросу возможного вхождения в её состав.

Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что в Донбассе референдум о вхождении в состав России целесообразно будет провести только после выхода к конституционным границам Донецкой и Луганской народных республик.