Минобороны: российские средства ПВО сбили украинский Су-25 в Харьковской области

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Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский самолёт Су-25 в Харьковской области.
Минобороны: российские средства ПВО сбили украинский Су-25 в Харьковской области
  • РИА Новости

Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Мазановки Харьковской области сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины», — заявил Конашенков.

Российские средства ПВО перехватили ракету «Точка-У» в ЛНР, а также восемь реактивных снарядов РСЗО «Ураган» в Харьковской области, ДНР и ЛНР.

  • Минобороны: российские средства ПВО сбили украинский Су-25 в Харьковской области

Ранее в Минобороны сообщили, что высокоточные ракеты поразили на Украине станцию РЭБ и пункты управления.

Также сообщалось, что российские ракетные войска и артиллерия уничтожили более 200 украинских националистов в Николаевской области.

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