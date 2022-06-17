Минобороны: российские средства ПВО сбили украинский Су-25 в Харьковской области
- РИА Новости
Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Мазановки Харьковской области сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины», — заявил Конашенков.
Российские средства ПВО перехватили ракету «Точка-У» в ЛНР, а также восемь реактивных снарядов РСЗО «Ураган» в Харьковской области, ДНР и ЛНР.
- Минобороны: российские средства ПВО сбили украинский Су-25 в Харьковской области
Ранее в Минобороны сообщили, что высокоточные ракеты поразили на Украине станцию РЭБ и пункты управления.
Также сообщалось, что российские ракетные войска и артиллерия уничтожили более 200 украинских националистов в Николаевской области.