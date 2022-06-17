Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский самолёт Су-25 в Харьковской области.

Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Мазановки Харьковской области сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины», — заявил Конашенков.

Российские средства ПВО перехватили ракету «Точка-У» в ЛНР, а также восемь реактивных снарядов РСЗО «Ураган» в Харьковской области, ДНР и ЛНР.

Минобороны: российские средства ПВО сбили украинский Су-25 в Харьковской области

Ранее в Минобороны сообщили, что высокоточные ракеты поразили на Украине станцию РЭБ и пункты управления.

Также сообщалось, что российские ракетные войска и артиллерия уничтожили более 200 украинских националистов в Николаевской области.