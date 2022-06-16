Минобороны России: высокоточные ракеты поразили на Украине станцию РЭБ и пункты управления

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что высокоточные ракеты поразили на Украине станцию РЭБ и пункты управления.

«Уничтожено два пункта управления ВСУ, станция радиоэлектронной борьбы в районе Пятихатки Харьковской области, пусковая установка оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка-У» и боевая машина реактивной системы залпового огня «Ураган» в районе Барвенкова Харьковской области», — отметил он.

Также сообщается, что российские ракетные войска и артиллерия уничтожили более 200 украинских националистов в Николаевской области.