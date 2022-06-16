Российские подразделения уничтожили более 200 украинских националистов под Николаевом

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Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили более 200 украинских националистов в Николаевской области, следует из заявления Минобороны России.
Российские подразделения уничтожили более 200 украинских националистов под Николаевом
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«В результате ударов ракетных войск и артиллерии уничтожены более 200 националистов... в районах населённых пунктов Жовтневое и Кульбакино Николаевской области», — говорится в сообщении.

Кроме того, российские подразделения ракетными и артударами уничтожили станцию РЭБ, три склада боеприпасов, шесть танков и других боевых бронированных машин, БМ РСЗО «Град», четыре орудия полевой артиллерии, 18 специальных автомобилей и два пункта управления БЛА в указанных районах.

Также авиация ВС России уничтожила пункт ремонта бронетехники в районе Харькова и более 280 националистов.

Ранее стало известно, что российская авиация высокоточными ракетами уничтожила украинскую авиацию на аэродроме Вознесенск в Николаевской области.

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