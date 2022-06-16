Минобороны: российская авиация уничтожила пункт ремонта бронетехники в районе Харькова

Авиация ВС России уничтожила пункт ремонта бронетехники в районе Харькова.

«Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией за сутки поражено: 57 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В частности, было уничтожено три пункта управления, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе Речки Сумской области, а также пункт ремонта и восстановления бронетехники в районе Харькова.

В результате ударов авиации ликвидировали более 280 националистов.

Также были уничтожены два склада боеприпасов в районе Раздоловки в ДНР, пять танков и других боевых бронированных машин, шесть орудий полевой артиллерии и 11 специальных автомобилей.

Ранее стало известно, что российская авиация высокоточными ракетами уничтожила украинскую авиацию на аэродроме Вознесенск в Николаевской области.

Также ракетами «Калибр» в районе населённого пункта Золочев Львовской области уничтожен склад боеприпасов к вооружениям, переданным Украине странами НАТО.