Минобороны: российская авиация уничтожила пункт ремонта бронетехники в районе Харькова
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«Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией за сутки поражено: 57 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ», — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В частности, было уничтожено три пункта управления, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе Речки Сумской области, а также пункт ремонта и восстановления бронетехники в районе Харькова.
В результате ударов авиации ликвидировали более 280 националистов.
Также были уничтожены два склада боеприпасов в районе Раздоловки в ДНР, пять танков и других боевых бронированных машин, шесть орудий полевой артиллерии и 11 специальных автомобилей.
Ранее стало известно, что российская авиация высокоточными ракетами уничтожила украинскую авиацию на аэродроме Вознесенск в Николаевской области.
Также ракетами «Калибр» в районе населённого пункта Золочев Львовской области уничтожен склад боеприпасов к вооружениям, переданным Украине странами НАТО.