Минобороны России: украинская техника уничтожена на аэродроме в Николаевской области
- РИА Новости
«В районах железнодорожных станций Доброполье, Покровск Донецкой Народной Республики и Орловщина Днепропетровской области уничтожено большое количество вооружения и военной техники из США и европейских стран, доставленных для украинской группировки в Донбассе», — отметил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ранее стало известно, что российские ВКС ударами высокоточных ракет воздушного базирования уничтожили авиацию Украины на военном аэродроме Днепр.