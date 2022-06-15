Минобороны России: украинская техника уничтожена на аэродроме в Николаевской области

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Российская авиация высокоточными ракетами уничтожила украинскую авиацию на аэродроме Вознесенск в Николаевской области.
Минобороны России: украинская техника уничтожена на аэродроме в Николаевской области
  • РИА Новости

«В районах железнодорожных станций Доброполье, Покровск Донецкой Народной Республики и Орловщина Днепропетровской области уничтожено большое количество вооружения и военной техники из США и европейских стран, доставленных для украинской группировки в Донбассе», — отметил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ранее стало известно, что российские ВКС ударами высокоточных ракет воздушного базирования уничтожили авиацию Украины на военном аэродроме Днепр.

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