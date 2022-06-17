Украинские военные обстреляли Петровский и Киевский районы Донецка
- РИА Новости
- © Константин Михальчевский
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению н. п. Новомихайловка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено пять ракет из БМ-27 «Ураган», — говорится в сообщении.
Также был произведён обстрел Киевского района Донецка. Украинские военные выпустили десять снарядов калибра 155 мм.
Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, из-за обстрелов со стороны ВСУ в Донецке было приостановлено движение транспорта.
Ранее в ДНР сообщили об обстреле Ясиноватой со стороны украинских военных.
Глава региональной делегации Международного комитета Красного Креста в России и Белоруссии Ихтияр Асланов заявил об обеспокоенности организации из-за боевых действий в Донбассе.