Украинские военные обстреляли Петровский и Киевский районы Донецка

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В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили об обстреле Киевского и Петровского районов Донецка со стороны ВСУ.
Украинские военные обстреляли Петровский и Киевский районы Донецка
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению н. п. Новомихайловка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено пять ракет из БМ-27 «Ураган», — говорится в сообщении.

Также был произведён обстрел Киевского района Донецка. Украинские военные выпустили десять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, из-за обстрелов со стороны ВСУ в Донецке было приостановлено движение транспорта.

Ранее в ДНР сообщили об обстреле Ясиноватой со стороны украинских военных.

Глава региональной делегации Международного комитета Красного Креста в России и Белоруссии Ихтияр Асланов заявил об обеспокоенности организации из-за боевых действий в Донбассе.

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