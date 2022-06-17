В ДНР сообщили об обстреле Ясиноватой со стороны украинских военных

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили об обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению н. п. Авдеевка — н. п. Ясиноватая: выпущено десять снарядов калибра 122 мм», — говорится в сообщении в Telegram.

Ранее глава региональной делегации Международного комитета Красного Креста в России и Белоруссии Ихтияр Асланов заявил об обеспокоенности организации из-за боевых действий в Донбассе.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об ответственности поставляющих оружие Киеву западных стран за гибель гражданских лиц в Донбассе.