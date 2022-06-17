Власти Армении: протестующих в Ереване не будут привлекать к уголовной ответственности
- AP
«Да вы что! У нас демократичная страна с доминацией права, соответственно, все процессы проходят исключительно в правовом русле», — приводит РИА Новости его ответ на соответствующий вопрос.
Григорян подчеркнул, что акции протеста не являются проблемой для Армении, и назвал данное явление «абсолютно нормальным».
11 июня в Ереване прошла очередная акция протеста. Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна собрались в центре Еревана, чтобы выразить протест властям страны.