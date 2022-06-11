В Ереване началась очередная акция протеста против Пашиняна
- AFP
- © Karen MINASYAN
Об этом сообщает РИА Новости.
Среди прочего демонстранты протестуют против задержаний и арестов оппозиционеров.
Уточняется, что в митинге принимают участие несколько сотен человек, в основном являющихся сторонниками бывших президентов Армении Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна.
Колонна манифестантов направляется от площади Франции к зданию Генпрокуратуры Армении.
Ранее Следственный комитет Армении арестовал десять человек в рамках уголовного дела о беспорядках в ходе акции протеста у резиденции Пашиняна.