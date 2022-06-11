В Ереване началась очередная акция протеста против Пашиняна

Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна собрались в центре Еревана, чтобы выразить протест властям страны.

Об этом сообщает РИА Новости.

Среди прочего демонстранты протестуют против задержаний и арестов оппозиционеров.

Уточняется, что в митинге принимают участие несколько сотен человек, в основном являющихся сторонниками бывших президентов Армении Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна.

Колонна манифестантов направляется от площади Франции к зданию Генпрокуратуры Армении.

Ранее Следственный комитет Армении арестовал десять человек в рамках уголовного дела о беспорядках в ходе акции протеста у резиденции Пашиняна.