В Ереване началась очередная акция протеста против Пашиняна

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Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна собрались в центре Еревана, чтобы выразить протест властям страны.
В Ереване началась очередная акция протеста против Пашиняна
  • AFP
  • © Karen MINASYAN

Об этом сообщает РИА Новости.

Среди прочего демонстранты протестуют против задержаний и арестов оппозиционеров.

Уточняется, что в митинге принимают участие несколько сотен человек, в основном являющихся сторонниками бывших президентов Армении Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна.

Колонна манифестантов направляется от площади Франции к зданию Генпрокуратуры Армении.

Ранее Следственный комитет Армении арестовал десять человек в рамках уголовного дела о беспорядках в ходе акции протеста у резиденции Пашиняна.

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