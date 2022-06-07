СК Армении арестовал десять человек по делу о беспорядках на акции протеста

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Следственный комитет Армении арестовал десять человек в рамках уголовного дела о беспорядках в ходе акции протеста у резиденции премьер-министра страны Никола Пашиняна.
СК Армении арестовал десять человек по делу о беспорядках на акции протеста
  • РИА Новости

«В ходе предварительного следствия по уголовному делу приняты решения о привлечении в качестве обвиняемых 15 человек. В отношении десяти лиц избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следственные органы принимают меры для установления личностей организаторов беспорядков и причастных лиц. 

Ранее Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело после столкновения манифестантов с полицией в ходе акции протеста.

Пресс-служба армянской полиции сообщила о задержании 111 участников акции протеста возле правительственного здания в Ереване.

По данным армянского Минздрава, 60 пострадавших в результате столкновений манифестантов с полицией в Ереване были доставлены в медицинские учреждения.

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