СК Армении арестовал десять человек по делу о беспорядках на акции протеста
- РИА Новости
«В ходе предварительного следствия по уголовному делу приняты решения о привлечении в качестве обвиняемых 15 человек. В отношении десяти лиц избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Следственные органы принимают меры для установления личностей организаторов беспорядков и причастных лиц.
Ранее Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело после столкновения манифестантов с полицией в ходе акции протеста.
Пресс-служба армянской полиции сообщила о задержании 111 участников акции протеста возле правительственного здания в Ереване.
По данным армянского Минздрава, 60 пострадавших в результате столкновений манифестантов с полицией в Ереване были доставлены в медицинские учреждения.