СК Армении возбудил уголовное дело по факту беспорядков в ходе акции протеста в Ереване

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Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело после столкновения манифестантов с полицией в ходе акции протеста.
СК Армении возбудил уголовное дело по факту беспорядков в ходе акции протеста в Ереване
  • РИА Новости
  • © Арам Нерсесян

«В связи с событиями 3 июня Следственным комитетом Армении возбуждено уголовное дело по статье «Организация и участие в массовых беспорядках» во время очередного митинга на ул. Прошяна, организованного движением «Сопротивление», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным следствия, участники манифестации забрасывали камнями, металлическими прутьями и бутылками сотрудников полиции, а также попытались прорваться через оцепление.

Ранее пресс-служба армянской полиции сообщила о задержании 111 участников акции протеста возле правительственного здания в Ереване.

По данным армянского Минздрава, 60 пострадавших в результате столкновений манифестантов с полицией в Ереване доставлены в медицинские учреждения.

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