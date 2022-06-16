Госдеп США контактирует с Украиной по вопросу пропавших американцев
- AP
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«Мы контактируем с украинским правительством», — сказал он на брифинге.
По словам Прайса, США пока не обращались к России по данному вопросу.
«Мы не видели ничего от русских, что бы подтвердило, что они (граждане США. — RT) находятся у них под стражей», — добавил он.
По данным британской газеты The Telegraph, двое бывших военнослужащих ВС США, которые принимали участие в боевых действиях на Украине, схвачены под Харьковом.
По имеющейся информации, речь идёт о 39-летнем Александре Дрюке и 27-летнем Энди Хьюне, которые «служили добровольцами».
В МИД России сообщили, что США пока что не обращались к Москве по данному поводу.