Госдеп США контактирует с Украиной по вопросу пропавших американцев

Соединённые Штаты видели сообщения о пропаже двух американцев на Украине, в настоящее время Вашингтон контактирует с украинским правительством по этому вопросу, сообщил представитель Госдепа Нед Прайс.

«Мы контактируем с украинским правительством», — сказал он на брифинге.

По словам Прайса, США пока не обращались к России по данному вопросу.

«Мы не видели ничего от русских, что бы подтвердило, что они (граждане США. — RT) находятся у них под стражей», — добавил он.

По данным британской газеты The Telegraph, двое бывших военнослужащих ВС США, которые принимали участие в боевых действиях на Украине, схвачены под Харьковом.

По имеющейся информации, речь идёт о 39-летнем Александре Дрюке и 27-летнем Энди Хьюне, которые «служили добровольцами».

В МИД России сообщили, что США пока что не обращались к Москве по данному поводу.