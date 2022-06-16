В ДНР заявили о ликвидации более 30 военнослужащих Украины и уничтожении двух гаубиц М-777

Народная милиция ДНР сообщила о ликвидации более 30 украинских военных за сутки, также силовики поразили две гаубицы М-777 и две установки РСЗО «Град», сообщило ведомство в своём Telegram-канале.

«За текущие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооружённых сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две гаубицы М-777, две установки РСЗО БМ-21 «Град», два грузовых транспортных средства и более 30 человек личного состава», — сообщила милиция.

Вместе с этим ведомство заявило о гибели четырёх военнослужащих республики, ещё 15 получили ранения.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в битве за Донбасс наступил переломный момент.

Также о «переломном моменте» на поле боя для Киева высказался министр обороны США Ллойд Остин. Он не пояснил, в чём именно заключается его оценка ситуации.