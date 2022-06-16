В ДНР заявили о ликвидации более 30 военнослужащих Украины и уничтожении двух гаубиц М-777

Короткая ссылка
Народная милиция ДНР сообщила о ликвидации более 30 украинских военных за сутки, также силовики поразили две гаубицы М-777 и две установки РСЗО «Град», сообщило ведомство в своём Telegram-канале.
В ДНР заявили о ликвидации более 30 военнослужащих Украины и уничтожении двух гаубиц М-777
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«За текущие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооружённых сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две гаубицы М-777, две установки РСЗО БМ-21 «Град», два грузовых транспортных средства и более 30 человек личного состава», — сообщила милиция.

Вместе с этим ведомство заявило о гибели четырёх военнослужащих республики, ещё 15 получили ранения.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, в битве за Донбасс наступил переломный момент.

Также о «переломном моменте» на поле боя для Киева высказался министр обороны США Ллойд Остин. Он не пояснил, в чём именно заключается его оценка ситуации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить