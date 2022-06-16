Супруге экс-президента Молдавии Галине Додон на два месяца запретили покидать страну
Прокуроры запретили жене экс-президента Молдавии Игоря Додона Галине покидать страну в течение двух месяцев.
- AFP
- © Daniel MIHAILESCU
«Запрет на выезд из страны на два месяца», — цитирует её ТАСС.
Ранее экс-президент Молдавии заявил, что прокуроры вызвали его жену для предъявления обвинений.
Галина Додон сообщила, что ей предъявлены обвинения в незаконном обогащении.
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