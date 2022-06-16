Жена экс-президента Молдавии Галина Додон сообщила об обвинениях в свой адрес

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Супруга экс-президента Молдавии Игоря Додона Галина заявила, что ей предъявлены обвинения в незаконном обогащении.
Жена экс-президента Молдавии Галина Додон сообщила об обвинениях в свой адрес
  • AFP
  • © Eric FEFERBERG

«Мне предъявлены обвинения в соучастии в незаконном обогащении. Хочу сказать, что это политическое дело, цель которого — очернить моего мужа. Это сделано самым низким образом», — цитирует её РИА Новости.

По словам жены Игоря Додона, обыски проводились в доме родителей даже в уличном туалете.

Ранее экс-президент Молдавии заявил, что прокуроры вызвали его жену для предъявления обвинений.

Додон также отметил, что дело против него является политическим заказом нынешней главы республики Майи Санду.

По его словам, группа прокуроров и следователей, которые занимаются делом, управляется посольством США.

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