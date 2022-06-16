На заводе «Заря» после освобождения Рубежного нашли 50 тонн заложенной ВСУ взрывчатки

На заводе «Заря» в Рубежном украинские военные заложили более 50 т взрывчатки, сообщил ТАСС помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв.

«На Рубежном, когда мы заходили, молниеносный удар нашей артиллерии, молниеносный заход нашей пехоты ошарашил этих укропов (украинских военных. — RT), они просто бежали... Благодаря этой молниеносной атаке они не успели замкнуть проводки. Взрывчатки только в одном месте на заводе было 50 т, а ещё под каждой цистерной было заложено», — сказал он.

Ранее в Народной милиции ЛНР заявили, что украинские силовики при отступлении заминировали крупный химический завод «Заря» в Рубежном.

По словам Киселёва, минирование завода могло привести к техногенной катастрофе.

13 мая силами Луганской Народной Республики был освобождён крупный химический завод «Заря» в Рубежном, а также проведена полная зачистка промышленной зоны.