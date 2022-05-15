В ЛНР заявили, что войска ВСУ при отступлении заминировали завод «Заря»

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В Народной милиции ЛНР заявили, что украинские силовики при отступлении заминировали крупный химический завод «Заря» в Рубежном.
В ЛНР заявили, что войска ВСУ при отступлении заминировали завод «Заря»
  • РИА Новости

Уточняется, что подразделениям радиоэлектронной борьбы удалось заблокировать сигнал, который должен был произвести взрыв.

«Оставили после себя сюрприз в виде заминированного склада со взрывчаткой. Около 49 т тротила и аммонала, хранящиеся на заводском складе 406», — говорится в видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что украинские военные могли не просто нанести «грандиозные разрушения, но привести к глобальной техногенной катастрофе», поскольку рядом находится несколько составов с аммиаком, азотной и серной кислотами, парантротолуолом, бензолом и другими опасными веществами.

«Однако благодаря умелым действиям подразделений радиоэлектронной борьбы Народной милиции ЛНР сигнал на подрыв был заблокирован», — рассказали в пресс-службе Народной милиции.

Отмечается, что объект обезврежен и больше опасности для людей и окружающей среды не представляет.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал подробности взятия под контроль химзавода «Заря» в Рубежном.

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