В ЛНР заявили, что войска ВСУ при отступлении заминировали завод «Заря»

В Народной милиции ЛНР заявили, что украинские силовики при отступлении заминировали крупный химический завод «Заря» в Рубежном.

Уточняется, что подразделениям радиоэлектронной борьбы удалось заблокировать сигнал, который должен был произвести взрыв.

«Оставили после себя сюрприз в виде заминированного склада со взрывчаткой. Около 49 т тротила и аммонала, хранящиеся на заводском складе 406», — говорится в видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что украинские военные могли не просто нанести «грандиозные разрушения, но привести к глобальной техногенной катастрофе», поскольку рядом находится несколько составов с аммиаком, азотной и серной кислотами, парантротолуолом, бензолом и другими опасными веществами.

«Однако благодаря умелым действиям подразделений радиоэлектронной борьбы Народной милиции ЛНР сигнал на подрыв был заблокирован», — рассказали в пресс-службе Народной милиции.

Отмечается, что объект обезврежен и больше опасности для людей и окружающей среды не представляет.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал подробности взятия под контроль химзавода «Заря» в Рубежном.