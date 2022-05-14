Кадыров рассказал подробности освобождения завода «Заря» в Рубежном

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал подробности взятия под контроль химзавода «Заря» в Рубежном.

«Одним из ярчайших результатов бойцов спецподразделений «Ахмат», достигнутых совместно с военнослужащими ЛНР, является захват химзавода «Заря», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

По его словам, националисты потратили много сил на укрепление обороны завода.

«Как отмечает дорогой брат, помощник главы ЧР по силовому блоку Апты Алаудинов, ответственный на Луганском направлении, от стремительного наступления наших бойцов оборона завода претерпела полный коллапс. И единственной заботой наших военнослужащих осталась очистка территории предприятия от многочисленных трупов наёмников, нациков и бандеровцев», — добавил он.

Ранее стало известно, что силами Луганской Народной Республики освобождён крупный химический завод «Заря» в Рубежном, а также проведена полная зачистка промышленной зоны.