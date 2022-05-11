Кадыров сообщил о взятии под контроль завода «Заря», Южного и Воеводовки в ЛНР

Короткая ссылка
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о взятии под контроль завода «Заря», а также населённых пунктов Южный и Воеводовка и ряда посёлков в Луганской Народной Республике.
Кадыров сообщил о взятии под контроль завода «Заря», Южного и Воеводовки в ЛНР
  • РИА Новости
  • © Виктор Антонюк

Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

По его словам, помощник главы Чечни Апты Алаудинов доложил ему о существенных успехах бойцов на передовой на Луганском направлении.

«В ходе внезапных наступательных действий в 4 часа утра по всей линии фронта бойцы подразделения «Ахмат» совместно со 2-м корпусом Народной милиции ЛНР прорвали оборону и взяли под контроль населённые пункты Южный и Воеводовка», — написал Кадыров.

Глава Чечни добавил, что «попутно освобождён пороховой завод «Заря».

Кроме того, Кадыров сообщил, что под полным контролем российских военных теперь находятся посёлки Факел, Радуга-2, Заря, Заря-1, Мичуринец и Электромонтажник.

Ранее помощник главы Чечни Алаудинов сообщил, что остатки украинских войск, которые были выбиты из города Рубежное в Донбассе, заблокированы на заводе «Заря».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить