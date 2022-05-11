Помощник Кадырова Алаудинов заявил о блокировке остатков ВСУ, выбитых из Рубежного
- РИА Новости
- © Александр Гальперин
«Мы были все эти дни заняты блокированием завода «Заря». У нас была задача от левого фланга завода «Заря» до Кудряшовки вниз очистить его от тех опорных пунктов и точек, которые там находились, чтобы у себя за спиной не оставить противника», — приводит его слова РИА Новости.
Он отметил, что задача была выполнена.
В конце апреля Народная милиция ЛНР сообщила, что взяла под контроль промзону Рубежного, которая была превращена ВСУ в укрепрайон.