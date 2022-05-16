В МВД ЛНР заявили, что минирование ВСУ завода «Заря» могло привести к катастрофе

Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв в эфире Первого канала заявил, что минирование украинскими войсками заводя «Заря» в Рубежном могло привести к техногенной катастрофе.

«Дело в том, что там (на заводе «Заря») находится огромное количество серной кислоты, где как раз под цистернами мы находили ящики с взрывчатым веществом, его там очень много распределено по территории завода», — цитирует его РИА Новости.

По словам помощника главы МВД ЛНР, когда шли бои в Рубежном, украинские войска артиллерией били по заводу «Заря».

Он добавил, что если бы в склады с кислотой попали снаряды, то «вся кислота бы воспламенилась» и все пары от неё пошли «на территорию ЛНР, на Российскую Федерацию».

«Это была бы техногенная катастрофа», — добавил Киселёв.

Ранее в Народной милиции ЛНР заявили, что украинские силовики при отступлении заминировали крупный химический завод «Заря» в Рубежном.