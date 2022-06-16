Пушилин заявил о необходимости освободить все русские города на Украине

Короткая ссылка
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о необходимости освободить все русские города на Украине.
Пушилин заявил о необходимости освободить все русские города на Украине
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

«Нужно освобождать все русские города», — заявил он в интервью РИА Новости в ответ на вопрос о будущем Одессы.

12 июня в штабе территориальной обороны ДНР сообщили об освобождении 237 населённых пунктов в ДНР, включая Богородичное и Пришиб.

Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что группировка ВС Украины в районе Северодонецка и Лисичанска в ближайшее время будет блокирована.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить