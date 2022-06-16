Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о необходимости освободить все русские города на Украине.

«Нужно освобождать все русские города», — заявил он в интервью РИА Новости в ответ на вопрос о будущем Одессы.

12 июня в штабе территориальной обороны ДНР сообщили об освобождении 237 населённых пунктов в ДНР, включая Богородичное и Пришиб.

Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что группировка ВС Украины в районе Северодонецка и Лисичанска в ближайшее время будет блокирована.