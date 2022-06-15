МО России: ВСУ разместили артиллерию в одной из больниц Харькова
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«В Харькове на территории городской больницы №28 (улица Михаила Гуревича) военнослужащие ВСУ разместили артиллерийские орудия и РСЗО», — сказал Мизинцев на брифинге.
По его словам, националисты оборудовали огневые точки в госпитале №411 и больнице №11 в Одессе.
Ранее стало известно, что российские ВКС ударами высокоточных ракет воздушного базирования уничтожили авиацию Украины на военном аэродроме Днепр.