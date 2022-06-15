В Грузии выявлен первый случай заболевания оспой обезьян, сообщает Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Минздрава страны.

«В результате лабораторных исследований подтверждён один случай оспы обезьян», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что у пациента была лёгкая форма заболевания, после курса лечения он покинул медицинское учреждение.

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН заявил: шанс, что оспа обезьян перейдёт в ранг пандемии, очень мал, массовое применение вакцин не ожидается.