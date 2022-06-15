В Белоруссии изучают деятельность деда Анджея Дуды в годы Великой Отечественной войны

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Белорусская прокуратура изучает деятельность деда польского президента Анджея Дуды, который входил в украинский карательный батальон в годы Великой Отечественной войны и действовал на территории Минской и Витебской областей.
В Белоруссии изучают деятельность деда Анджея Дуды в годы Великой Отечественной войны
  • AFP
  • © PETRAS MALUKAS

Об этом сообщил генпрокурор Белоруссии Андрей Швед в Минске на парламентской конференции «Историческая память: Великая победа, добытая единством».

«Сейчас мы активно документируем деятельность деда польского президента Дуды, который входил в состав украинского карательного батальона, отличился особой жестокостью в первую очередь на территории Минской и Витебской областей», — цитирует его РИА Новости.

9 апреля 2021 года Швед сообщил, что в республике возбуждено уголовное дело по факту геноцида белорусского населения в годы Великой Отечественной войны.

В начале января текущего года в стране был подписан закон «О геноциде белорусского народа», документ предусматривает юридическое признание геноцида белорусского народа, который был совершён нацистскими преступниками и их пособниками в годы Великой Отечественной войны, а также в послевоенный период вплоть до 1951 года.

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