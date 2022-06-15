Военный журналист полковник Сергей Постнов погиб в ходе спецоперации на Украине

На Украине погиб военный журналист полковник Сергей Постнов.

Как говорится на сайте совета ветеранов центрального аппарата ОВД, начальник группы информационного реагирования 1-го отдела департамента по взаимодействию со средствами массовой информации Росгвардии Сергей Постнов погиб в ночь с 13 на 14 июня.

Он отмечен различными наградами, включая медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами и медаль Суворова.

Ранее сообщалось о гибели генерал-майора ВВС России в отставке Канамата Боташева.

Глава ДНР Денис Пушилин отметил необходимость задействовать дополнительные союзнические силы в связи с учащением обстрелов населённых пунктов республики.