Военный журналист полковник Сергей Постнов погиб в ходе спецоперации на Украине

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На Украине погиб военный журналист полковник Сергей Постнов.
Военный журналист полковник Сергей Постнов погиб в ходе спецоперации на Украине

Как говорится на сайте совета ветеранов центрального аппарата ОВД, начальник группы информационного реагирования 1-го отдела департамента по взаимодействию со средствами массовой информации Росгвардии Сергей Постнов погиб в ночь с 13 на 14 июня.

Он отмечен различными наградами, включая медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами и медаль Суворова.

Ранее сообщалось о гибели генерал-майора ВВС России в отставке Канамата Боташева.

Глава ДНР Денис Пушилин отметил необходимость задействовать дополнительные союзнические силы в связи с учащением обстрелов населённых пунктов республики.

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