В КЧР простились с погибшим Героем России Канаматом Боташевым

Генерал-майор ВВС России в отставке Канамат Боташев героически погиб, исполняя воинский долг. Об этом сообщила администрации Карачаевского городского округа.

«Сегодня Карачаево-Черкесия попрощалась с Канаматом Хусеевичем Боташевым, который героически погиб, выполняя боевые задачи. Наш мужественный земляк прошёл путь от курсанта высшего авиационного военного училища до генерал-майора российской армии», — сообщили власти.

Как уточняется, за мужество и героизм указом президента России Владимира Путина Канамату присвоено звание Героя России.

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