В КЧР простились с погибшим Героем России Канаматом Боташевым
- РИА Новости
«Сегодня Карачаево-Черкесия попрощалась с Канаматом Хусеевичем Боташевым, который героически погиб, выполняя боевые задачи. Наш мужественный земляк прошёл путь от курсанта высшего авиационного военного училища до генерал-майора российской армии», — сообщили власти.
Как уточняется, за мужество и героизм указом президента России Владимира Путина Канамату присвоено звание Героя России.
В марте в Севастополе простились с заместителем командующего Черноморским флотом по военно-политической работе.
Капитан 1-го ранга Андрей Палий погиб во время спецоперации на Украине, он участвовал в освобождении Мариуполя и занимался организацией гуманитарных коридоров.