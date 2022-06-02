В КЧР простились с погибшим Героем России Канаматом Боташевым

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Генерал-майор ВВС России в отставке Канамат Боташев героически погиб, исполняя воинский долг. Об этом сообщила администрации Карачаевского городского округа.
В КЧР простились с погибшим Героем России Канаматом Боташевым
  • РИА Новости

«Сегодня Карачаево-Черкесия попрощалась с Канаматом Хусеевичем Боташевым, который героически погиб, выполняя боевые задачи. Наш мужественный земляк прошёл путь от курсанта высшего авиационного военного училища до генерал-майора российской армии», — сообщили власти.

Как уточняется, за мужество и героизм указом президента России Владимира Путина Канамату присвоено звание Героя России.

В марте в Севастополе простились с заместителем командующего Черноморским флотом по военно-политической работе.

Капитан 1-го ранга Андрей Палий погиб во время спецоперации на Украине, он участвовал в освобождении Мариуполя и занимался организацией гуманитарных коридоров.

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