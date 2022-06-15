NI: Киеву следует пойти на уступки Москве

Украине следует пойти на уступки российской стороне, поскольку затяжной конфликт угрожает выживанию страны. Об этом в статье для журнала The National Interest заявил обозреватель Араш Тупчинеджад.

«Хотя мирный договор, включающий территориальные уступки, кажется разрушительным для Украины, он может спровоцировать возвращение к дипломатии и помочь избежать дальнейших финансовых и человеческих потерь», — заявил он.

Тупчинеджад допустил обострение экономического кризиса на Украине при продолжении боевых действий.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил возможность территориальных уступок со стороны Украины.

Депутат канадского парламента от Либеральной партии Иван Бейкер заявил, что усталость Запада от кризиса на Украине проявляется в призывах к Киеву пойти на территориальные уступки.