В ДНР подтвердили намерение Пушилина посетить ПМЭФ

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин примет участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Глава ДНР примет участие в пленарном заседании ПМЭФ», — сообщили ТАСС в пресс-службе лидера республики.

Ранее стало известно, что глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник посетит ПМЭФ.

Пленарное заседание 25-го Петербургского международного экономического форума состоится 17 июня.

Главными темами деловой программы Петербурга в ходе юбилейного ПМЭФ станут поддержка предпринимательства, производство инновационных материалов и технологий, развитие рынка труда и туризм.

Деловая программа города состоит из 13 мероприятий и предполагает подписание более 40 соглашений.