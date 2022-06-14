В ЛНР сообщили о намерении Пасечника посетить ПМЭФ
- РИА Новости
«Глава ЛНР Леонид Пасечник планирует принять участие в пленарном заседании ПМЭФ», — заявили ТАСС в пресс-службе лидера республики.
Пленарное заседание 25-го Петербургского международного экономического форума состоится 17 июня.
Главными темами деловой программы Петербурга в ходе юбилейного ПМЭФ станут поддержка предпринимательства, производство инновационных материалов и технологий, развитие рынка труда и туризм.
Деловая программа города состоит из 13 мероприятий и предполагает подписание более 40 соглашений.