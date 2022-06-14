Минобороны России предложило находящимся на комбинате «Азот» боевикам сложить оружие

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Минобороны России предложило боевикам нацбатальонов и иностранным наёмникам, находящимся на комбинате «Азот», прекратить боевые действия и сложить оружие.
Минобороны России предложило находящимся на комбинате «Азот» боевикам сложить оружие
  • РИА Новости

«Предлагаем боевикам националистических батальонов и иностранным наёмникам, находящимся на комбинате «Азот», с 08:00 (мск) 15 июня 2022 г. прекратить любые боевые действия и выпустить удерживаемых ими мирных граждан через данный гуманитарный коридор, а также прекратить бессмысленное сопротивление и сложить оружие», — заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Ранее посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник сообщил, что мирные жители начали покидать северодонецкий завод «Азот» — через проходную, которую не контролируют украинские боевики.

По его словам, украинские боевики, которые остаются на заводе, пытались выйти на контакт с союзными силами.

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