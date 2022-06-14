Число пострадавших мирных жителей в результате обстрела Донецка возросло до 33

Число пострадавших мирных жителей Донецка в результате обстрелов со стороны ВСУ выросло до 33, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Таким образом, общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ за 13 июня 2022 года составляет 37 человек (4 погибших и 33 раненых)», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

По данным представительства ДНР в СЦКК, обстрел Будённовского района Донецка 13 июня производился из РСЗО «Ураган» с фугасной боевой частью.

Позднее поступила информация о новых обстрелах города. В частности, по Донецку украинскими военными было выпущено 80 ракет из «Града».