Число пострадавших мирных жителей в результате обстрела Донецка возросло до 33
«Таким образом, общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ за 13 июня 2022 года составляет 37 человек (4 погибших и 33 раненых)», — говорится в сообщении представительства в Telegram.
По данным представительства ДНР в СЦКК, обстрел Будённовского района Донецка 13 июня производился из РСЗО «Ураган» с фугасной боевой частью.
Позднее поступила информация о новых обстрелах города. В частности, по Донецку украинскими военными было выпущено 80 ракет из «Града».