СК России проведёт расследование взрыва в Мелитополе
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Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали в результате срабатывания взрывного устройства у здания ГУ МВД в Мелитополе. Мощность взрывного устройства составила 700—800 г в тротиловом эквиваленте.
«Следователи СК России зафиксируют и расследуют очередные факты преступных действий киевского режима против граждан Украины и Донбасса... Следователи СК России установят обстоятельства указанных преступлений. Причастные лица будут привлечены к уголовной ответственности», — говорится в сообщении в Telegram.
12 июня замначальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов заявил, что целью совершённого в Мелитополе теракта является запугивание мирных жителей.