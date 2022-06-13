СК России проведёт расследование взрыва в Мелитополе

Следователи проведут расследование взрыва возле здания ГУ МВД по Запорожской области в Мелитополе. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали в результате срабатывания взрывного устройства у здания ГУ МВД в Мелитополе. Мощность взрывного устройства составила 700—800 г в тротиловом эквиваленте.

«Следователи СК России зафиксируют и расследуют очередные факты преступных действий киевского режима против граждан Украины и Донбасса... Следователи СК России установят обстоятельства указанных преступлений. Причастные лица будут привлечены к уголовной ответственности», — говорится в сообщении в Telegram.

12 июня замначальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов заявил, что целью совершённого в Мелитополе теракта является запугивание мирных жителей.