ВСУ обстреляли Еленовку в ДНР из «Града»

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Вооружённые силы Украины обстреляли населённый пункт Еленовка в Донецкой Народной Республике из реактивной системы залпового огня «Град».
ВСУ обстреляли Еленовку в ДНР из «Града»
  • AP

Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 13:30 — населённый пункт Новомихайловка — населённый пункт Еленовка (посёлок Молодёжное): выпущено пять ракет из РСЗО БМ-21 «Град»; 19:30 — населённый пункт Новомихайловка — населённый пункт Еленовка (посёлок Петровское): выпущено восемь ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в заявлении представительства в Telegram.

Отмечается, что обстрелам ВСУ также подверглись населённые пункты Горловка, Гольмовский и Пантелеймоновка.

10 июня представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские военные обстреливают Донецк из французской артиллерийской установки Caesar.

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