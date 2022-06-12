ВСУ обстреляли Еленовку в ДНР из «Града»

Вооружённые силы Украины обстреляли населённый пункт Еленовка в Донецкой Народной Республике из реактивной системы залпового огня «Град».

Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 13:30 — населённый пункт Новомихайловка — населённый пункт Еленовка (посёлок Молодёжное): выпущено пять ракет из РСЗО БМ-21 «Град»; 19:30 — населённый пункт Новомихайловка — населённый пункт Еленовка (посёлок Петровское): выпущено восемь ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в заявлении представительства в Telegram.

Отмечается, что обстрелам ВСУ также подверглись населённые пункты Горловка, Гольмовский и Пантелеймоновка.

10 июня представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские военные обстреливают Донецк из французской артиллерийской установки Caesar.