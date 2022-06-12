Пушилин заявил, что не видит оснований для помилования приговорённых к казни наёмников

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что не видит оснований для помилования приговорённых к смертной казни в ДНР иностранных наёмников.
Пушилин заявил, что не видит оснований для помилования приговорённых к казни наёмников
  • РИА Новости

По словам Пушилина, в первую очередь он исходит из принятого судебного решения.

«По характеру тех статей, тех правонарушений, которые они совершили, я не вижу оснований, предпосылок для того, чтобы я вышел с таким решением о помиловании», — цитирует его ТАСС.

9 июня суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также гражданину Марокко Саадуну Брагиму, которые воевали на стороне Украины.

Все трое намерены обжаловать решение суда.

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