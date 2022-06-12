Торжественные линейки запланированы во всех школах ДНР 1 сентября
Об этом сообщает ТАСС.
«Надеемся, что киевские войска будут далеко отброшены, и мы мирно будем жить, и это даст нам возможность провести торжественные линейки во всех школах ДНР 1 сентября 2022 года», — заявил Кушаков агентству.
Сейчас решается вопрос об обеспечении учебных заведений и детей учебниками и пособиями. В решении этой проблемы власти республики надеются на помощь России.
9 июня губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что Подмосковье поможет восстановить пять школ в ДНР к сентябрю.