Подмосковье поможет восстановить пять школ в ДНР к сентябрю

Московская область поможет восстановить пять школ в ДНР к сентябрю, заявил губернатор Андрей Воробьёв.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы прекрасно знаем, как тяжело, как сложно всё на этих территориях... К 1 сентября в Новоазовском и Тельмановском районах мы восстановим пять школ», — отметил Воробьёв на форуме «Наша Родина — Россия. Доброе слово — образование и воспитание в новой реальности».

По его словам, регион приложит все усилия, чтобы восстановленные школы в ДНР приняли учеников уже в новом учебном году.

Ранее сообщалось, что Подмосковье подпишет соглашение о сотрудничестве с 33 школами Донбасса.

1 июня ФАН сообщало, что очередная гуманитарная помощь доставлена в ЛНР из Петербурга.