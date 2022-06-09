Подмосковье поможет восстановить пять школ в ДНР к сентябрю

Короткая ссылка
Московская область поможет восстановить пять школ в ДНР к сентябрю, заявил губернатор Андрей Воробьёв.
Подмосковье поможет восстановить пять школ в ДНР к сентябрю

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы прекрасно знаем, как тяжело, как сложно всё на этих территориях... К 1 сентября в Новоазовском и Тельмановском районах мы восстановим пять школ», — отметил Воробьёв на форуме «Наша Родина — Россия. Доброе слово — образование и воспитание в новой реальности».

По его словам, регион приложит все усилия, чтобы восстановленные школы в ДНР приняли учеников уже в новом учебном году.

Ранее сообщалось, что Подмосковье подпишет соглашение о сотрудничестве с 33 школами Донбасса.

1 июня ФАН сообщало, что очередная гуманитарная помощь доставлена в ЛНР из Петербурга.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить