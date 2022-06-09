Подмосковье подпишет соглашение о сотрудничестве с 33 школами Донбасса
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Об этом информирует телеканал «360».
«Мы хотели предложить сегодня, а здесь присутствуют педагоги из Московской области, подписать соглашение с 33 флагманскими школами, чтобы было партнёрство, чтобы был взаимообмен», — сказал глава региона.
Отмечается, что школы будут сотрудничать по ряду педагогических направлений для развития системы образования Донбасса.
Ранее ФАН сообщало, что очередная гуманитарная помощь доставлена в ЛНР из Петербурга.