Подмосковье подпишет соглашение о сотрудничестве с 33 школами Донбасса

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил о намерении подписать соглашения между 33 флагманскими школами региона и 33 образовательными учреждениями ДНР. Таким образом Подмосковье собирается развивать сотрудничество со школами Донбасса.
Подмосковье подпишет соглашение о сотрудничестве с 33 школами Донбасса
  • Gettyimages.ru
  • © Jonathan Kirn

Об этом информирует телеканал «360».

«Мы хотели предложить сегодня, а здесь присутствуют педагоги из Московской области, подписать соглашение с 33 флагманскими школами, чтобы было партнёрство, чтобы был взаимообмен», — сказал глава региона.

Отмечается, что школы будут сотрудничать по ряду педагогических направлений для развития системы образования Донбасса.

Ранее ФАН сообщало, что очередная гуманитарная помощь доставлена в ЛНР из Петербурга.

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