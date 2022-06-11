Минобороны России: ВСУ разместили в школах Славянска РСЗО и артиллерию

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Украинские военные разместили РСЗО и артиллерию в школах Славянска, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Минобороны России: ВСУ разместили в школах Славянска РСЗО и артиллерию
  • globallookpress.com
  • © Xinhua

«В Славянске Донецкой Народной Республики в зданиях школы-интерната №1 и НИИ высоких напряжений размещены военнослужащие подразделений ВСУ (улица Генерала Н. Батюка), оборудованы склады оружия и боеприпасов, а на прилегающей территории размещены РСЗО», — заявил Мизинцев.

По его словам, в школах №17 и №9 Славянска оборудованы огневые позиции, в непосредственной близости от них размещены орудия американского производства.

Ранее в Минобороны сообщили, что авиация, ракетные войска и артиллерия России поразили порядка 500 украинских военных.

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