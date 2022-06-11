В Запорожской области рассказали о процессе обработки документов на паспорта России

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Заместитель начальника ГУ МВД Запорожской области Алексей Селиванов заявил, что сотрудники ведомства в регионе ежедневно обрабатывают более сотни комплектов документов на получение российских паспортов.
В Запорожской области рассказали о процессе обработки документов на паспорта России
  • РИА Новости

«Работа по возвращению российского гражданства жителям Запорожской области идёт рекордными темпами. Ежедневно обрабатывается более сотни комплектов документов на получение гражданства России», — цитирует его ТАСС.

Селиванов уточнил, что запись на получение паспортов в области забита уже на месяц вперёд.

Он также отметил, что на следующей неделе в регионе начнут открываться новые паспортные столы. 

Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что жители региона подали около 7 тыс. заявок на получение российского паспорта с конца мая, когда начался приём документов.

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