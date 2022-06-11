В Запорожской области рассказали о процессе обработки документов на паспорта России

Заместитель начальника ГУ МВД Запорожской области Алексей Селиванов заявил, что сотрудники ведомства в регионе ежедневно обрабатывают более сотни комплектов документов на получение российских паспортов.

«Работа по возвращению российского гражданства жителям Запорожской области идёт рекордными темпами. Ежедневно обрабатывается более сотни комплектов документов на получение гражданства России», — цитирует его ТАСС.

Селиванов уточнил, что запись на получение паспортов в области забита уже на месяц вперёд.

Он также отметил, что на следующей неделе в регионе начнут открываться новые паспортные столы.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что жители региона подали около 7 тыс. заявок на получение российского паспорта с конца мая, когда начался приём документов.