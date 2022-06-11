В Запорожской области рассказали о процессе обработки документов на паспорта России
- РИА Новости
«Работа по возвращению российского гражданства жителям Запорожской области идёт рекордными темпами. Ежедневно обрабатывается более сотни комплектов документов на получение гражданства России», — цитирует его ТАСС.
Селиванов уточнил, что запись на получение паспортов в области забита уже на месяц вперёд.
Он также отметил, что на следующей неделе в регионе начнут открываться новые паспортные столы.
Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что жители региона подали около 7 тыс. заявок на получение российского паспорта с конца мая, когда начался приём документов.