Кадыров прокомментировал приговор суда ДНР иностранным наёмникам

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Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале прокомментировал смертный приговор суда ДНР гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также гражданину Марокко Саадуну Брагиму, которые участвовали в боевых действиях на стороне Украины.
Кадыров прокомментировал приговор суда ДНР иностранным наёмникам
  • РИА Новости
  • © Саид Царнаев

«Я всецело поддерживаю приговор Верховного суда Донецкой Народной Республики гражданам Великобритании Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму за участие в боевых действиях на Украине в качестве наёмников. У этих людей руки по локоть в крови, и теперь они понесут заслуженное наказание за совершённые преступления», — отметил он.

По его словам, данный приговор должен послужить уроком для других иностранных наёмников, участвующих в боях на стороне Украины.

«В этой связи мне хотелось бы напомнить английским политикам, что, сколько бы они ни называли Степана Бандеру Махатмой Ганди, он им не станет, как и не станут ваши наёмники военнопленными», — подчеркнул он.

9 июня суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также гражданину Марокко Саадуну Брагиму, которые воевали на стороне Украины. Все трое намерены обжаловать решение суда о расстреле.

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