Глава ВГА: в ближайшие дни в Херсоне начнутся пенсионные выплаты в рублях

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В Херсоне в ближайшие дни начнутся выплаты пенсий в рублях, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо.
Глава ВГА: в ближайшие дни в Херсоне начнутся пенсионные выплаты в рублях
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«В пунктах гуманитарной помощи в ближайшие дни будут находиться работники, волонтёры, которые будут всем пенсионерам по предъявлении пенсионного удостоверения выплачивать первую единовременную пенсионную выплату», — сказал Сальдо на видео, опубликованном в Telegram-канале ВГА Херсонской области.

По его словам, идёт проработка механизма, по которому социальные выплаты достигнут получателя.

Ранее Сальдо в эфире телеканала «Соловьёв LIVE» сообщил, что в Херсонской области отменена пошлина за получение российского паспорта.

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