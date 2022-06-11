Глава ВГА: в ближайшие дни в Херсоне начнутся пенсионные выплаты в рублях

В Херсоне в ближайшие дни начнутся выплаты пенсий в рублях, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо.

«В пунктах гуманитарной помощи в ближайшие дни будут находиться работники, волонтёры, которые будут всем пенсионерам по предъявлении пенсионного удостоверения выплачивать первую единовременную пенсионную выплату», — сказал Сальдо на видео, опубликованном в Telegram-канале ВГА Херсонской области.

По его словам, идёт проработка механизма, по которому социальные выплаты достигнут получателя.

Ранее Сальдо в эфире телеканала «Соловьёв LIVE» сообщил, что в Херсонской области отменена пошлина за получение российского паспорта.