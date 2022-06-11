В Херсонской области приступают к выплатам соцпособий населению

В Херсонской области начинается максимальная выплата соцпособий населению, формируется программа по выплатам пенсий, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Максимально будут выдаваться социальные выплаты. Максимально формируется программа по пенсионным выплатам и регистрации всех тех людей, которые готовы подать документы на гражданство Российской Федерации», — сказал он.

По словам Стремоусова, без российского гражданства нельзя будет адаптировать соцпакет под нынешние реалии.

Он добавил, что все долги жителей Херсонской области перед банками на Украине, вероятнее всего, будут списаны.

Ранее глава ВГА Владимир Сальдо в эфире телеканала «Соловьёв LIVE» сообщил, что в Херсонской области отменена пошлина за получение российского паспорта.