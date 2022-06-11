Российские средства ПВО сбили за сутки три украинских самолёта
- AP
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«Российскими средствами противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбиты два самолёта МиГ-29 Воздушных сил Украины в районе населённого пункта Снегирёвка Николаевской области и один Су-25 в районе Александровки Харьковской области», — заявил он на брифинге.
Конашенков добавил, что российские силы ликвидировали 12 беспилотников Украины.
Ранее стало известно, что российские ВКС ударами высокоточных ракет воздушного базирования уничтожили авиацию Украины на военном аэродроме Днепр.