Российские средства ПВО сбили за сутки три украинских самолёта

Средства ПВО России сбили два самолёта МиГ-29 и один Су-25 Воздушных сил Украины за сутки. Об этом сообщил официальный представитель российского Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Российскими средствами противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбиты два самолёта МиГ-29 Воздушных сил Украины в районе населённого пункта Снегирёвка Николаевской области и один Су-25 в районе Александровки Харьковской области», — заявил он на брифинге. Конашенков добавил, что российские силы ликвидировали 12 беспилотников Украины. Ранее стало известно, что российские ВКС ударами высокоточных ракет воздушного базирования уничтожили авиацию Украины на военном аэродроме Днепр.