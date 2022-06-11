В ДНР заявили об обстреле Гольмовского со стороны ВСУ
- РИА Новости
«Зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины по направлению: 07:30 — населённый пункт Новолуганское — населённый пункт Гольмовский, выпущено девять мин калибра 120 мм», — говорится в сообщении в Telegram.
Ранее в ДНР заявили, что пять мирных жителей республики погибли в результате обстрелов украинскими военными населённых пунктов республики за сутки.
10 июня украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО «Град», выпустив 40 снарядов.