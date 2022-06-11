В ДНР заявили об обстреле Гольмовского со стороны ВСУ

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Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские военные выпустили девять мин калибра 120 мм по Гольмовскому.
В ДНР заявили об обстреле Гольмовского со стороны ВСУ
  • РИА Новости

«Зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины по направлению: 07:30 — населённый пункт Новолуганское — населённый пункт Гольмовский, выпущено девять мин калибра 120 мм», — говорится в сообщении в Telegram.

Ранее в ДНР заявили, что пять мирных жителей республики погибли в результате обстрелов украинскими военными населённых пунктов республики за сутки.

10 июня украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО «Град», выпустив 40 снарядов.

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