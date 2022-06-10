Россия с 2 марта передала на Украину почти 30 тонн гумпомощи

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С 2 марта Россия доставила на Украину 28,9 т гуманитарного груза, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Россия с 2 марта передала на Украину почти 30 тонн гумпомощи
  • РИА Новости
  • © Игорь Маслов

«Начиная с 2 марта 2022 года Российской Федерацией на Украину уже доставлено 28 961,7 т предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1142 гуманитарные акции», — следует из заявления.

Он уточнил, что за минувшие сутки четыре таких акции провели в ДНР, а также Запорожской и Харьковской областях.

Замглавы российского МИД Сергей Вершинин ранее на встрече с послами Луганской и Донецкой народных республик Ольгой Макеевой и Родионом Мирошником обсудил вопросы оказания гумпомощи по линии международных организаций и Международного комитета Красного Креста (МККК).

В конце мая в МЧС России отчитались о доставке более 1,3 тыс. т гумпомощи в Донбасс и на Украину за пять дней.

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