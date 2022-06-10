В ДНР допустили, что в Славянске и прилегающих городах может быть до 70 тысяч военных ВСУ

В Славянске и прилегающих к нему городах ДНР могут находиться до 70 тыс. украинских военнослужащих, сообщил в эфире «России 1» замминистра информации ДНР Артём Ольхин.

Он отметил, что внутри самого Славянска «считать не очень корректно».

«Если мы посмотрим на карту Донбасса, посмотрим на север, там один город перетекает в другой, то есть от Авдеевки до Славянска практически одна городская агломерация. И там суммарно группировка войск, разные эксперты по-разному называют, но 60—70 тыс. точно», — цитирует замминистра ТАСС.

Накануне стало известно, что в Донецкой Народной Республике идут бои за Славянск. 10 июня донецкий штаб территориальной обороны сообщил о продвижении сил ДНР и ЛНР в направлении города.

В начале февраля замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин не исключил, что численность украинских военных у линии соприкосновения в Донбассе достигала 150 тыс. человек.