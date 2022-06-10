В ДНР допустили, что в Славянске и прилегающих городах может быть до 70 тысяч военных ВСУ
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Он отметил, что внутри самого Славянска «считать не очень корректно».
«Если мы посмотрим на карту Донбасса, посмотрим на север, там один город перетекает в другой, то есть от Авдеевки до Славянска практически одна городская агломерация. И там суммарно группировка войск, разные эксперты по-разному называют, но 60—70 тыс. точно», — цитирует замминистра ТАСС.
Накануне стало известно, что в Донецкой Народной Республике идут бои за Славянск. 10 июня донецкий штаб территориальной обороны сообщил о продвижении сил ДНР и ЛНР в направлении города.
В начале февраля замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин не исключил, что численность украинских военных у линии соприкосновения в Донбассе достигала 150 тыс. человек.