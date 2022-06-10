Лукашенко призвал не допустить повторения в Белоруссии украинских событий

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не допустить развития в стране ситуации по украинскому сценарию.
Лукашенко призвал не допустить повторения в Белоруссии украинских событий
  • AFP
  • © Nikolay PETROV / BELTA

«Если мы не сделаем выводы из того, что произошло в 2020-м и после, мы сделаем крупный шаг к украинским событиям. Но нам будет труднее, чем Украине. Я вас не пугаю. Вы знаете, что я просто так не говорю», — цитирует БЕЛТА Лукашенко.

Он обратил внимание, что подходы отдельных чиновников и формируют в обществе нелицеприятные стереотипы о власти на местах, которые проецируются потом на всю вертикаль.

Ранее Лукашенко объяснил, что долго находится у власти, так как «ситуация не отпускала».

Он также отметил, что является сторонником двух президентских сроков.

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