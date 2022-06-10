Кадыров заявил о взятии под контроль железнодорожной станции «Светличное» в ЛНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале сообщил, что железнодорожная станция «Светличное» в Луганской Народной Республике находится под полным контролем чеченских спецподразделений.

«Данный стратегически важный объект сейчас находится под полным контролем бойцов специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чеченской республике», — написал он.

Ранее Кадыров сообщил, что вся территория населённого пункта Камышеваха в Луганской Народной Республике зачищена.

До этого он опубликовал видеозапись, на которой военные чеченских подразделений уничтожают группу украинских боевиков в районе Камышевахи.