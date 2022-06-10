Кадыров заявил о взятии под контроль железнодорожной станции «Светличное» в ЛНР

Короткая ссылка
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале сообщил, что железнодорожная станция «Светличное» в Луганской Народной Республике находится под полным контролем чеченских спецподразделений.

«Данный стратегически важный объект сейчас находится под полным контролем бойцов специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чеченской республике», — написал он. 

Ранее Кадыров сообщил, что вся территория населённого пункта Камышеваха в Луганской Народной Республике зачищена.

До этого он опубликовал видеозапись, на которой военные чеченских подразделений уничтожают группу украинских боевиков в районе Камышевахи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить